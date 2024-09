O ataque de Israel que assassinou o maior líder da milícia, Hasan Nasrallah, na sexta-feira, matou outros 20 chefes do Hezbollah. As mortes foram confirmadas neste domingo, 29, pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), que direcionaram uma nova ofensiva contra grupos armados da região apoiados pelo Irã. Os ataques foram lançados contra os houthis, no Iêmen.