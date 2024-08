Apreensão

VÍDEO: Japão alerta para possibilidade de megaterremoto após tremor de quinta-feira

Localizado no cruzamento de várias placas tectônicas, o país asiático é um dos lugares com maior atividade sísmica do mundo, com cerca de 1,5 mil terremotos por ano, a maioria de pequena magnitude

09/08/2024 - 08h37min Atualizada em 09/08/2024 - 10h13min