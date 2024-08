O Colorado é o estado mais recente a enfrentar os incêndios florestais que têm se espalhado pelo oeste dos Estados Unidos neste verão do hemisfério norte. Na cidade de Lyons, o fogo teve início na terça-feira, 30, e consumiu mais de 600 hectares, causando a destruição de pelo menos cinco casas e a morte de uma pessoa, que foi encontrada nos escombros. As informações são da Associated Press (AP) e do jornal britânico The Guardian.