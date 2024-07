Reino Unido: Starmer diz que Biden demonstrou estar 'em boa forma' na cúpula da Otan

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse, em entrevista concedida à CNN, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 81 anos, estava "em boa forma" quando ambos se encontraram recentemente durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Questionado pelo apresentador Jake Tapper se ele teria notado algum comportamento diferente do líder dos EUA, o primeiro-ministro disse que, sem dúvidas, diria se estivesse preocupado com a saúde de Biden.