O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve assinar uma ordem executiva na terça-feira (4) que lhe permitiria fechar temporariamente a fronteira com o México para migrantes quando houver aumento no número de travessias, de acordo com fontes do governo. A medida, que suspenderia proteções de longa data para solicitantes de asilo nos EUA, representaria a política de migração mais restritiva de Biden até agora.