O presidente Vladimir Putin assinou um decreto que permite à Rússia confiscar bens de empresas e indivíduos americanos para compensar quaisquer bens russos confiscados nos Estados Unidos. O decreto foi publicado no portal jurídico do governo russo na quinta-feira, quando os principais responsáveis financeiros do G7 iniciaram uma reunião na qual a questão do que fazer com os ativos russos congelados no Ocidente está no topo da agenda.