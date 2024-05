A Ucrânia enviou reforços para sua fronteira norte nesta sexta-feira, 10, depois que forças russas tentaram romper as linhas ucranianas em vários ataques à cidade de Kharkiv, aplicando nova pressão sobre tropas já esticadas ao longo da fronteira com a Rússia. O ataque forçou as autoridades ucranianas a iniciarem uma retirada dos cerca de 3 mil civis da região, muitos que haviam retornado depois da bem-sucedida contraofensiva ucraniana em 2022.