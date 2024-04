Pelo menos 310 corpos foram exumados de valas comuns até esta terça-feira, 23, nos pátios do hospital Nasser, em Khan Younis, no sul de Gaza, de onde as tropas de Israel se retiraram no início de abril, após quatro meses de combates na área. A ONU exigiu uma investigação internacional sobre as valas e denunciou o "clima de impunidade reinante".