O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta terça-feira, 23, duas empresas e quatro indivíduos envolvidos em atividades cibernéticas maliciosas em nome do Comando Cibereletrônico do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana (IRGC-CEC). Em comunicado, o Departamento afirma que os atores visaram mais de uma dúzia de empresas e entidades governamentais dos EUA por meio de operações cibernéticas, incluindo ataques de spear phishing e Malware.