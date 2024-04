As manifestações pró-Palestina continuam a se espalhar em universidades dos EUA, à medida que estudantes e policiais entram em confronto em diferentes cidades. Os choques mais violentos foram registrados em Atlanta, no câmpus da Emory University, em Emerson College, em Boston, onde 108 pessoas foram presas, e na Universidade do Sul da Califórnia, onde outros 100 alunos terminaram o dia na cadeia.