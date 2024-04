Milhões de indianos começaram a votar nesta sexta-feira, 26, no segundo turno das eleições nacionais com múltiplas fases, enquanto o primeiro-ministro Narendra Modi tenta galvanizar os eleitores com seu tipo assertivo de política nacionalista hindu. As pessoas fizeram fila do lado de fora quando a votação foi aberta às 7h do horário local. Esperava-se que a participação aumentasse à medida que o dia avançasse.