O grupo radical xiita libanês Hezbollah atacou nesta terça-feira, 23, duas posições militares no norte de Israel com drones, em resposta à morte de um dos seus membros em um bombardeio israelense no sul do Líbano. O ataque atingiu uma área consideravelmente mais ao sul do que as áreas que o grupo libanês normalmente ataca, e foi o mais profundo desde o início da guerra.