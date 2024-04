O G7 está profundamente preocupado com a atual crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Em comunicado publicado após reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo, há o apelo à Venezuela para que implemente rapidamente os Acordos de Barbados de Outubro de 2023, com especial atenção às garantias eleitorais, e ao envio de missões internacionais de observação eleitoral, a fim de garantir eleições livres e justas.