Os ministros das Relações Exteriores do G7 emitiram uma nota conjunta condenando o ataque do Irã a Israel no fim de semana e assegurando uma coordenação para medidas futuras para diminuir a capacidade armamentista iraniana, sem esclarecer quais. Segundo o documento, emitido após uma reunião entre os ministros na quarta-feira, 17, o G7 também pretende reduzir ainda mais as receitas de energia da Rússia, no contexto da invasão à Ucrânia.