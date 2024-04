O sindicato United Auto Workers (UAW) anunciou que chegou a um acordo provisório de última hora com a fabricante de caminhões e ônibus Daimler Truck, evitando uma possível greve de mais de 7 mil trabalhadores. O acordo com a empresa alemã foi firmado na sexta-feira à noite, 26, pouco antes do vencimento do contrato anterior, promulgado seis anos antes. A medida abrange trabalhadores em fábricas na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, bem como centros de distribuição em Atlanta e Memphis, no Tennessee.