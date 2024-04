Os EUA informaram que impuseram sanções a 16 entidades e oito indivíduos que apoiam o Ministério da Defesa do Irã e as suas Forças Armadas com desenvolvimento e aquisição de drones. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, simultaneamente, Reino Unido e Canadá determinaram sanções contra entidades e indivíduos envolvidos na aquisição dos veículos aéreos não tripulados, além de outras atividades relacionadas ao exército