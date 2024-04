O porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta sexta, 19, que o país se opõe a qualquer ação que aumente ainda mais a tensão no Oriente Médio e continuará desempenhando um papel construtivo no alívio da situação. O comentário foi feito em coletiva de imprensa diária, após o representante ser questionado sobre os ataques de Israel no território iraniano.