À medida que se aproxima da indicação presidencial republicana, o ex-presidente Donald Trump apresentou, no sábado (17), uma linha de tênis da marca Trump na "Sneaker Con", em um encontro que se intitula como o "O Maior Show de Tênis da Terra". Trump foi recebido com fortes vaias e também aplausos no Centro de Convenções da Filadélfia ao introduzir o que chamou de primeiro calçado oficial da marca Trump.