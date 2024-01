Agricultores bloquearam com tratores vias de acesso a estradas e rodovias em regiões da Alemanha nesta segunda-feira, 8, iniciando uma semana de protestos contra o plano do governo de revogar as isenções fiscais sobre o diesel utilizado na agricultura. A impopular coalizão do Chanceler Olaf Scholz desagradou os produtores rurais no mês passado ao elaborar planos para acabar com a isenção de imposto para veículos agrícolas e os benefícios fiscais sobre o diesel.