Outros dois homens-bomba explodiram no início do ataque para permitir a entrada de seus cúmplices no edifício.

"As forças de segurança conseguiram entrar no edifício e limpar os elementos do mal e do terrorismo", afirma um comunicado divulgado pelo ministério do Interior do governo do presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, que estabeleceu sua sede em Aden desde que foi expulso da capital Sanaa no fim de 2014.