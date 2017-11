Um atentado acompanhado da tomada de reféns foi executado neste domingo contra os serviços de segurança em Aden, deixando ao menos 15 mortos em uma operação reivindicada pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), a primeira ação em um ano nesta zona do sul do Iêmen.

Segundo os serviços de segurança iemenitas, a operação dos extremistas foi realizada em dois tempos: um ataque com um carro-bomba contra o comboio do chefe da segurança de Aden na entrada de seu quartel-general, e depois um ataque contra a sede da brigada criminal adjacente.

O último ataque reivindicado pelo EI em Aden, sob o controle do presidente Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi, se remonta a 18 de dezembro de 2016, no qual 48 pessoas morreram e 84 ficaram feridas entre soldados que faziam fila para cobrar o seu salário.

O grupo EI apareceu no sul do Iêmen depois que as forças pró-governo recuperaram Aden das mãos dos rebeldes xiitas huthis, no verão de 2015.