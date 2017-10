Wall Street fechou nesta terça-feira (24) com o Dow Jones em novo recorde, graças a bons resultados trimestrais de pesos pesados da indústria, como Caterpillar e 3M.

Cerca de 200 das empresas listadas no S&P 500 apresentaram seus resultados nesta semana, e os lucros sólidos relatados por Caterpillar e 3M aumentaram o otimismo com a saúde do setor industrial.