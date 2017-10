Os talibãs desmentiram neste domingo que mataram a filha e estupraram a esposa do refém canadense libertado Joshua Boyle, como ele acusou ao retornar ao Canadá, depois de cinco anos de cativeiro no Afeganistão e Paquistão.

Os talibãs alegam que a morte do bebê aconteceu por um "aborto" natural.

"As acusações do refém canadense contra os mujahedines do Emirado islâmico carecem de fundamento", anunciaram os talibãs em comunicado de seu porta-voz, Zabihulah Mujahid, publicado na Internet.