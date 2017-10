O fogo causou 41 mortes no centro e no norte de Portugal, um país duramente afetado por incêndios pela segunda vez em quatro meses.

Na Galícia, o balanço nesta terça era de quatro mortos. Esta região no nordeste da Espanha também foi muito afetada pelos incêndios florestais que começaram no domingo, alimentados pelos ventos durante a passagem da tempestade tropical Ophelia diante das costas da península Ibérica.

A quarta vítima espanhola era um homem de 70 anos, falecido na segunda-feira em Vigo, anunciaram as autoridades policiais da Galícia. Nesta terça-feira pela manhã, os serviços de emergência declararam o nível 2 de alerta, ativado quando o fogo ameaça casas.

Alguns habitantes regavam seus terrenos para evitar o reaparecimento do fogo. Outros cuidavam de seus cultivos, tentando, por exemplo, salvar os frutos de oliveiras parcialmente queimadas pelas chamas.

Em meados de junho, Portugal sofreu o incêndio florestal mais trágico da sua história, com um balanço de 64 mortos e 250 feridos, perto de Pedrógão Grande (centro).

O drama voltou a surpreender, no último domingo (15), outras regiões arborizadas no centro e norte do país.