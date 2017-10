Esta é a nona vez que a Rússia utiliza o seu poder de veto no Conselho de Segurança para bloquear uma ação que afeta seu aliado sírio.

A Rússia se opôs à renovação do mandato do painel conjunto da ONU e da Organização Internacional para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) antes da publicação de um relatório sobre um ataque com gás sarin em 4 de abril em Khan Sheikhun, esperado para quinta-feira.