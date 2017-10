A Polícia belga prendeu quatro pessoas no âmbito da investigação sobre o atentado frustrado em um trem de alta velocidade procedente de Amsterdã com destino a Paris em 21 de agosto de 2015 - informou o Ministério Público belga em nota divulgada nesta segunda-feira (30).

As detenções foram feitas durante seis batidas realizadas pela manhã nas regiões belgas de Valônia e Bruxelas, indicou o MP, órgão competente para tratar de investigações sobre terrorismo.

As batidas aconteceram em várias localidades, entre elas Anderlecht, Laeken e Molenbeek. Esta última é apontada, com frequência, como uma base do extremismo internacional.