Vladimir Putin inaugurou nesta segunda-feira (30), em Moscou, um memorial em homenagem às vítimas da repressão política, assegurando querer, desta forma, "deixar para trás" as divisões do passado, apesar das acusações de "hipocrisia" por parte de políticos soviéticos.

"A inauguração deste monumento é particularmente importante no momento em que se recorda do 100º aniversário da Revolução" russa de 1917, declarou o presidente Putin nesta segunda-feira, durante uma reunião do conselho consultivo de direitos humanos do Kremlin.