"Tudo o que ocorre é um assunto interno da Espanha e deve ser solucionado no âmbito da lei, de acordo com suas tradições democráticas", declarou o presidente russo a especialistas do clube Valdai em Sochi, no sul da Rússia.

"Este tipo de 'dois pesos e duas medidas' (...) é muito perigoso para o desenvolvimento do continente europeu", advertiu Putin, recordando o apoio da UE à independência do Kosovo - que Moscou não reconhece - "para agradar a (...) Washington".

"Ninguém estava a par destas contradições que duram há séculos no seio da Europa? Sabiam, verdade? E no entanto comemoraram sem ocultar seu júbilo o desmembramento de uma série de Estados na Europa", acrescentou, fazendo referência, sem mencioná-los, aos países que faziam parte do bloco comunista no leste do velho continente.