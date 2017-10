O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe enviou flores ao santuário de Yasukuni, um polêmico memorial do exército imperial, um gesto que pode irritar a China e a Coreia do Sul, em um momento de tensão regional.

O chefe de Governo já foi muito criticado em outras ocasiões por suas declarações, que são consideradas "revisionistas" a respeito do papel do imperialismo japonês.

Abe enviou uma "masakaki", uma árvore sagrada, para as celebrações do festival de outono no memorial, que duram quatro dias.

A menos de uma semana das eleições legislativas antecipadas que acontecem no próximo domingo, nenhuma autoridade política importante havia sido vista no local nesta terça-feira.

Diante da crescente ameaça da Coreia do Norte, o Japão tenta melhorar as relações com a China e a Coreia do Sul.