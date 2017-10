As relações de Manafort com o poder começaram em 1970, quando atuou como assessor para o presidente Gerald Ford, e uma década mais tarde atuou como estrategista e assessor de Ronald Reagan na Casa Branca.

Foram seus contatos com a Ucrânia que colocaram Manafort no centro das atenções do procurador especial Robert Mueller, que investiga o suposto conluio da campanha de Trump com a Rússia em 2016.