São juízes, professores universitários ou banqueiros, mas por trás desses eminentes perfis, muitos dos 92 deputados do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) que assumiram nesta terça-feira no Parlamento alemão defendem uma ideologia que mistura xenofobia e revisionismo.

Além dos magistrados e dos economistas, a AfD abre as portas do Bundestag a ex-policiais e militares, um ex-jornalista de rádio, um piloto e, inclusive, um antigo informante da Stasi, a polícia secreta da RDA comunista.

Apesar desta diversidade, uma tendência se desenha: o grupo parlamentar AfD é o mais masculino, com apenas 10% de mulheres em suas fileiras; um grande número de seus deputados procedem da ex-RDA, onde o partido goza de sua maior popularidade; e uma importante parte de seus membros saíram do CDU, o partido democrata-cristão de Angela Merkel, a quem acusam de realizar uma política muito centrista.

O partido gosta de exibir alguns de seus membros, como Beatrix von Storch, uma aristocrata instalada no bairro moderno de Berlim, vinculada às correntes religiosas integristas e opositora ferrenha do multiculturalismo.

Alice Weidel, uma das dirigentes do grupo parlamentar, ex-banqueira no Goldman Sachs, de 38 anos, que não teme as contradições de sua formação: lésbica que vive com uma mulher originária do Sri Lanka, encarna um partido que milita pelos valores tradicionais e denuncia a imigração.