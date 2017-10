"Depois de 1º de novembro não vou mais exercer minhas funções e rejeito a extensão do meu mandato", afirma no texto, ao qual a AFP teve acesso.

"Mudar a lei sobre a presidência do Curdistão ou prolongar o mandato presidencial não é aceitável", ressaltou a autoridade, grande arquiteto do recente referendo de independência, que resultou na perda pelos curdos de quase todos os territórios que reivindicam além da região autônoma.

Aos 71 anos, o líder curdo ainda veste o uniforme cáqui dos combatentes curdos (peshmergas), e afirma que "permanecerei como um peshmerga nas fileiras do povo do Curdistão e continuarei a defender as conquistas do povo do Curdistão".