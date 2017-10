"Me declaro em batalha contra os que pretendem subverter e atacar o sistema eleitoral", disse Maduro durante encontro com os governadores eleitos no dia 15 de outubro.

"Diz este filhote de Hitler que saem destas eleições porque estão se preparando para as presidenciais. Quer dizer que as máquinas do CNE são boas para as presidenciais mas não para as municipais?! A oposição está caminhando para a autoaniquilação".