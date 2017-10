A GE anunciou uma queda de seu lucro no terceiro trimestre, por conta de custos elevados com reestruturação, em um ambiente "muito difícil" para serviços relacionados à energia. A empresa anunciou que nos próximos dois anos vai reduzir os ativos em 20 bilhões de dólares.

Após o informe, as ações caíram 7% em negociações antes da abertura do mercado e continuaram no vermelho durante quase toda a sessão. Contudo, as declarações do CEO foram um bálsamo, e as ações em alta de 1,06%.