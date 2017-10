O procurador mexicano deposto que investigava o pagamento de supostos subornos da construtora brasileira Odebrecht à campanha do presidente Enrique Peña Nieto negou nesta quarta-feira (25) ter sido pressionado pelo principal envolvido no recebimento de aportes ilegais.

"O repórter, no exercício de sua liberdade de expressão, expressou algumas considerações que não tinham a ver expressamente com o que eu havia comentado", acrescentou.

O ex-procurador disse ao jornal Reforma que além de lhe pedir um "pronunciamento sobre sua inocência", Lozoya enviou junto com a carta um currículo no qual indicava onde estudou e quem eram seus pais.

As declarações e a posterior destituição do procurador gerou uma reviravolta política no México, onde os partidos de oposição consideram que sua saída é uma manobra política para entorpecer a investigação sobre a suposta corrupção da companhia brasileira no país.