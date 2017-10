Os Estados Unidos pediram nesta sexta-feira às forças federais iraquianas que limitem seus "movimentos" nas áreas disputadas com os curdos para evitar mais violência.

"Para evitar qualquer mal-entendido ou novos confrontos, exortamos o governo central a acalmar a situação limitando os movimentos das forças federais nas áreas disputadas apenas ao acertado com o Governo Regional do Curdistão", disse a porta-voz do departamento americano de Estado Heather Nauert.