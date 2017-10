O crescimento econômico espanhol manteve seu dinamismo no terceiro trimestre, mas o impacto econômico da crise na Catalunha, região que representa um quinto do PIB nacional, concentra as inquietações.

Contudo, a boa notícia teve repercussão limitada na Espanha, já que as cifras, de 30 de setembro, não refletem a incerteza política no país desde o referendo de autodeterminação inconstitucional de 1 de outubro na Catalunha, que deu origem a uma queda de braço entre o governo central e o secessionista da região.

A grande questão é qual será a magnitude do impacto sobre a economia da mais grave crise política da Espanha em décadas, que chegou ao seu auge na sexta-feira, com a proclamação da independência pelo Parlamento catalão, e a tomada de controle da região pelo Executivo central.

"É muito provável que a destruição de empregos no setor de hotelaria também tenha sido intensa", em um setor que já tem muitos contratos precários, avaliou em nota José Carlos Díez, economista próximo do Partido Socialista.

Em paralelo, "os comércios do centro de Barcelona constatam uma redução de suas vendas", garantiu um informe da Câmara de Comércio de Barcelona, que prevê consequências a meio prazo "no investimento, no consumo e no emprego".