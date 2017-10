Os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) sírios e estrangeiros serão evacuados no norte da Síria em virtude de um acordo anunciado neste sábado, enquanto combatentes árabes e curdos apoiados por Washington estão prestes a se apoderar da cidade.

Segundo o acordo, os combatentes estrangeiros também poderão se render ou entrar nos ônibus para serem evacuados, provavelmente, para a província vizinha de Deir Ezzor, informou à AFP Omar Alloush, um funcionário de alto escalão do Conselho Civil de Raqa.

Esta administração local participou, junto com líderes tribais, de negociações para tirar os extremistas de Raqa e para permitir a evacuação de civis, às vezes utilizados como escudos humanos.

"O comunicado da coalizão diz uma coisa, mas a realidade é outra", afirmou Alloush. "Sim, os combatentes estrangeiros fazem parte do acordo", ressaltou.

Três anos depois das conquistas no Iraque e na Síria, o EI se encontra encurralado em seus últimos bastiões, e seu "califado", autoproclamado em junho de 2014, desmorona diante da ofensiva dos Estados Unidos e da Rússia.

Em Raqa, os extremistas estão há várias semanas entrincheirados em seus últimos redutos, enquanto os combatentes curdos e árabes das Forças Democráticas Sírias (FDS) foram recuperando a cidade progressivamente, até assumir o controle de 90% da cidade, com o apoio dos bombardeios aéreos da coalizão.

No total, segundo este alto responsável, até 500 extremistas, tanto sírios como estrangeiros, poderiam continuar entrincheirados em Raqa. "Há 400 reféns, mulheres e crianças no hospital" da cidade, onde se encontram.

Alloush também forneceu à AFP um comunicado escrito por líderes tribais no qual anunciava que as FDS haviam dado seu aval para a "saída de combatentes sírios".

Em um primeiro momento, a coalizão havia explicado que o acordo tinha por objetivo "minimizar as perdas civis". "As pessoas que deixarem Raqa em virtude do acordo serão registradas" e sua identidade verificada, informou o comunicado.