Seis supostos membros da organização Al Qaeda, entre eles um líder, morreram no Iêmen após um ataque com drone, provavelmente americano, na última investida registrada até o momento contra a rede extremista nesse país em guerra, segundo informações dadas por autoridades locais nesta sexta-feira (20).

O ataque, ocorrido em Sumaa, na província de Abyane, aconteceu na quinta-feira à noite contra um veículo no qual estavam os membros do grupo extremista que acabaram morrendo, informou à AFP uma autoridade local, que pediu para ter sua identidade preservada.

Muito bem estabelecida no Iêmen, a rede extremista se beneficiou do caos provocado pelo conflito entre o governo e os rebeldes huthis para ampliar sua influência, principalmente no sul do país.