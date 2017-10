"É um incidente horrível. As equipes de emergência não sabem quantas pessoas ajudaram pela elevada quantidade de vítimas", disse Abdukadir Haji Aden, diretor do principal serviço de ambulâncias de Mogadíscio.

A avenida em que aconteceu a explosão fica no distrito de Hodan, uma área comercial da cidade, com muitas empresas e hotéis.

O ataque aconteceu perto da entrada do Safari Hotel, um estabelecimento popular, mas que não é utilizado por funcionários do governo. Não se sabe ainda se o alvo era o hotel.

Os shebaab foram expulsos da capital da Somália há seis anos por tropas somalis e da União Africana. Com o passar dos anos perderam o controle das principais localidades do sul da Somália.

Mas os rebeldes continuam controlando as zonas rurais e executam ataques contra os militares, o governo e alvos civis, assim como ataques terroristas no Quênia.

A explosão do caminhão-bomba aconteceu dois dias depois da demissão do ministro da Defesa e do comandante do Exército sem a divulgação dos motivos.