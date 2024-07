"Estamos aqui todo ano": missa homenageia vítimas do maior acidente aéreo da história brasileira

O domingo foi de missa e lágrimas para familiares de vítimas do voo JJ3054 da TAM, maior acidente aéreo da história brasileira, que deixou 199 mortos em 17 de julho de 2007. Um grupo de parentes, incluindo órfãos, celebrou uma cerimônia numa rotatória na Avenida Severo Dullius, próxima ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ali existe uma placa em memória do desastre, que ocorreu durante o pouso de um avião Airbus no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.