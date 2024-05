Câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic) dão o panorama da enchente na região central de Porto Alegre na manhã deste sábado (4). As imagens mostram trechos da Avenida Júlio Castilhos, próximo da Rodoviária, totalmente alagados. O entorno do Parque Marinha do Brasil também sofre com inundações.