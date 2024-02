Quase dois meses depois de embargar a obra, a Marinha do Brasil liberou os trabalhos de reconstrução da ponte pênsil em Torres, no Litoral Norte. Os trabalhos na travessia entre a cidade gaúcha e Passo de Torres, em Santa Catarina, tinham sido paralisados após uma fiscalização feita pela Marinha no dia 20 de dezembro de 2023. A estrutura é uma importante ligação para pedestres e ciclistas, além de ser um dos pontos turísticos na região.