O Rio Grande do Sul tem 56 cidades atingidas pelo temporal da última terça-feira (confira lista completa abaixo). Segundo o balanço da Defesa Civil estadual divulgado no início da tarde desta quinta-feira (18), mais cinco municípios foram incluídos na lista de afetados. São eles: Taquara, Santo Expedito do Sul, Esteio, Dezesseis de Novembro e Charqueadas.