Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram nesta quinta-feira (18) em prédio de Estrela, no Vale do Taquari, que foi interditado na quarta-feira (17) por apresentar risco de desabamento. O local, que fica na Rua João Lino Braun, no bairro Boa União, foi vistoriado por equipes que constaram a irregularidade no Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) no começo da tarde.