O coordenador regional da Defesa Civil de Lajeado, no Vale do Taquari, coronel Everton de Souza Dias, foi exonerado do cargo na segunda-feira (22) pelo governo do Estado. A informação foi confirmada durante a tarde desta quarta-feira (24) pelo chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, que informou que a decisão estava prevista para o segundo semestre do ano passado.