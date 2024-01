Uma decisão judicial determinou a realização de licitação para que uma nova empresa assuma os serviços de travessia de balsa entre São José do Norte e Rio Grande, no sul do Estado. A ação é direcionada para o governo do Rio Grande do Sul, para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande (Agergs) e para a Portos RS, que terão 90 dias para elaborar o processo licitatório.