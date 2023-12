Agentes da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Novo Hamburgo prenderam em flagrante o sócio de um lar de idosos situado no bairro Vila Diehl, naquele município do Vale do Sinos. O local foi interditado por falta de higiene, de alimentos, de medicamentos e por insalubridade. A ação, realizada quinta-feira (28), contou com participação da Guarda Municipal do município, da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.