Apesar dos dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre perigo para tempestade no norte do RS, Região Central, fronteira com o Uruguai e região metropolitana de Porto Alegre, entre domingo (24) e esta segunda-feira (25), não houve danos até o momento. A Defesa Civil do RS assegura que não foi procurada pelos municípios por eventuais problemas.