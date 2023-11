A cidade de Taquara, no Vale do Paranhana, está com mais de 650 pessoas entre desabrigadas e desalojadas desde sexta-feira (17) por conta da enchente. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, até a tarde deste sábado (18), 600 pessoas estão desalojadas, enquanto outros 54 moradores estão desabrigados.